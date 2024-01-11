محمد بن غاطي: 20 مليار درهم قيمة مشروعات «بن غاطي»





أعلنت شركة بن غاطي العقارية، عن التوسع في مخزون أراضيها عبر شراء قطعة أرض جديدة في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 365 مليون درهم، في موقع من أهم المواقع الاستراتيجية والتي يحيط بها بعض أبرز معالم الإمارة بما في ذلك القناة المائية ودبي مول وبرج خليفة، وتضاف هذه الأرض الجديدة لأحدث مشاريع بن غاطي الفاخرة في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي: «تعد عملية شراء الأرض فرصة ذهبية لتصميم وإنشاء مشروع جديد فاخر لعملائنا وتوسعنا كشركة بن غاطي، وسيتم إضافة هذه الأرض التي ننوي تطويرها هذا العام إلى مشروعاتها البالغ قيمتها الإجمالية حالياً نحو 20 مليار درهم».

وكشفت «بن غاطي»، التي أبرمت شراكات عالمية حديثة مع العلامات التجارية «جاكوب آند كو»، «بوغاتي» و«مرسيديس بنز»، عن الاستمرار في توسعها في مشاريعها الفاخرة في دبي، وسيتم طرح مشروع فاخر جديد بعلامة تجارية متميزة في قلب الإمارة.

وأكدت الشركة أنه تم اختيار الموقع الاستراتيجي للمشروع في منطقة الخليج التجاري التي تُعدّ واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، وشراء الأرض وإضافتها لمخزون الأراضي الجديدة.

وأضاف محمد بن غاطي: «نعمل جاهدين في بن غاطي على التخطيط الدقيق لهذه المشاريع القادمة على مدار العام ونحرص على خلق نمط حياة منفرد في كل مشروع جديد سيتم طرحه».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، إلى أن سجل أعمال الشركة عامر بالنجاحات منذ تأسيسها، وستحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2024.

وأكد محمد بن غاطي، على حرص الشركة على اقتناء أفضل قطع الأراضي القابلة للتطوير في دبي، تمهيدًا لإطلاق مشاريع عليها لتلبية الطلب غير المسبوق في السوق.

وقال محمد بن غاطي، إن السوق العقاري في دبي شهد مبيعات قياسية جاوزت 400 مليار درهم في العام الماضي في أعلى مستويات تاريخية، بفضل الطلب الكبير داخل السوق، متوقعاً استمرار الزخم داخل السوق وتسجيل مستويات سعرية جديدة هذا العام.

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