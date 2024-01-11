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«أبوظبي الأول» يصدر أول صكوك عالمياً في 2024

1/11/2024 5:33:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.

ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، كما أنه أول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام. وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، والذي يعتبر أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك. وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، ما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة هامة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا».

ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.


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