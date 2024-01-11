أعلنت «أرادَ»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مبيعات «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا، وذلك ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو. هذا، وتتمتع «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي، وتم تصميم المشروع بحيث يتناغم فيه فن العمارة الحديثة مع المشاهد البحرية المحيطة.

وتولى المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تصميم «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا، حيث يمتاز أسلوبه بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي.

وإلى جانب عمارته المبتكرة وإطلالاته البحرية الاستثنائية، يمتاز مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بباقة مختارة من المرافق الخدمية التي تمتد على مساحة 90.000 قدم مربع من تصميم وتأثيث دارة أرماني/كازا العالمية للتصميم. وتتضمن تلك المرافق سبا حصرية للسكان في قمة الفخامة، وقاعة متعددة الأغراض للمناسبات، وصالة سيجار، ومسرحاً سينمائياً مدمجاً، وقاعة لعب للأطفال، وفناء منسّقاً للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى شاطئ خاص.

وبأسعار تبدأ من 21 مليون درهم، يتميز كلّ منزل في «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا بمزيج متناغم من الإطلالات البحرية الخلابة ومشهد الأبراج المتألقة الذي يضفي لمسة جمالية خاصة من داخل الوحدات السكنية. وتم تحقيق ذلك من خلال توفير باقة واسعة من الخيارات التي تتضمن مساكن فاخرة من غرفتين، إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى باقة مختارة من شقق البنتهاوس وجناحين رئاسيين.

وتعيد الأجنحة الرئاسية في أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا تعريف مفهوم الفخامة الفائقة، حيث تتنوّع فيها العناصر الوظيفية الداخلية، بما في ذلك الفناء التأملي، وحوض السباحة بسطحه العاكس، وصالة اللياقة البدنية الخاصة، والمكتبات، والسينما الخاصة، وصالة الانتظار الخاصة مع مواقف لسبع سيارات، بالإضافة إلى تراس ضخم يضم مسبح إنفينيتي. كما سيحظى مشترو شقق البنتهاوس والأجنحة الرئاسية بفرصة للتواصل مباشرة مع أرماني/كازا وإضافة لمساتهم الشخصية بشكل مفصّل على التصاميم الداخلية المتخصصة في منازلهم.

وقال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني: «نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية، مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق».

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتمثّل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية، وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة».

وقال تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: «ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل».

ومن المخطط تسليم مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بحلول نهاية عام 2026.

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