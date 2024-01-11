غرف دبي تستعرض آليات التعاقد وحل المنازعات في قطاع البناء

نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها حوالي 50 ممثلاً لشركات المقاولات والانشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الندوة الافتراضية القضايا الرئيسية التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيسي استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.

ويعمل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود "فيديك". وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات. ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود "فيديك" بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على كافة القطاعات. وانطلاقا من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي".

وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.

أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب "هادف وشركاه" للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء. وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات.

وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود "فيديك" في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين.

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