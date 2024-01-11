الأسهم الأوروبية ترتفع.. ونيكاي الياباني يتخطى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاماً

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة خلال التداولات.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 بالمئة مقتفياً أثر ارتفاع ناسداك المحمل بأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.

وربحت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والنحاس مع تراجع الدولار.

وارتفعت أسهم فات جروب 3.8 بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لتصنيع الصمامات عن تلقي طلبات قوية للربع الرابع.

وارتفع مؤشر السلع الصناعية الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوياته منذ فبراير 1990 إذ دعم تراجع الين شركات تصدر منتجاتها كما قل الحذر المتعلق برفع بنك اليابان لسعر الفائدة بعد صدور بيانات تبين انكماش قيمة الأجور.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.77 بالمئة في ثالث يوم على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع وأغلق على أعلى مستوى في نحو 34 عاماً عند 35049.86 نقطة. كما يتجه المؤشر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.57 بالمئة لينهي الجلسة عند 2482.87 نقطة.

وأظهرت بيانات نشرت الأربعاء أن الأجور الحقيقية للعاملين انكمشت للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر مما أربك المسؤولين الراغبين في رصد تسجيل الأجور لمكاسب أولا قبل تشديد السياسة النقدية.

وهبط الين 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي الليلة قبل الماضية بعد البيانات ويحوم حول 145.52 في التداولات الآسيوية.

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة من أداء جيد شهدته أسهم شركات قيمتها السوقية ضخمة في وول ستريت.

وزاد سهم إس.إم.سي 4.69 بالمئة ليتصدر بذلك الأسهم الرابحة وتلاه سهم إيتوشو كورب الذي زاد 4.5 بالمئة وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات التي زاد سهمها 4.21 بالمئة.

كما سجل سهم سوني ارتفاعا 3.54 بالمئة وسوزوكي موتور 3.86 بالمئة.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينجز الذي تراجع سهمها 3.85 بالمئة وراكوتن جروب 2.44 بالمئة وطوكيو جاز بنسبة 1.43 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز