بوتين: روسيا صارت الاقتصاد الأول أوروبياً والخامس عالمياً

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن بلاده صارت الاقتصاد الأول أوروبيا والخامس عالميا، مضيفا أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 5ر3%.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، عن بوتين القول: "أكثر من 4%؟ حسنا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 1ر2%، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 2ر1%، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو إجمالي الناتج المحلي".

وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، فقد تجاوزنا أوروبا بأكملها، لكن بشأن نصيب الفرد، ما زلنا بحاجة إلى المحاولة".





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