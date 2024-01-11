«المرموم: فيلم في الصحراء 3» يضيء شاشاته السينمائية غداً

تنطلق مساء غد الجمعة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "المرموم: فيلم في الصحراء" التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، بهدف تعزيز المشهد السينمائي المحلي، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم صناع الأفلام وأصحاب المواهب لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام مواهب جديدة للمشاركة في هذا المجال، تجسيداً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتقدم نسخة المهرجان الثالثة التي تقام في محمية المرموم الصحراوية وتستمر حتى 21 يناير الجاري، برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى منح الزوار من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة تجربة ثقافية استثنائية وفرصة متابعة أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب، من بينها 56 فيلماً قصيراً تتنافس على جوائز "مسابقة المرموم للأفلام القصيرة" ضمن فئاتها الثلاثة التي تتولى مهمة تقييمها نخبة من خبراء قطاع السينما في الإمارات والمنطقة، حيث تضم لجنة تحكيم فئة أفلام الأنيمشن (التحريك) كلٌ من المخرج ورسام الكاريكاتير الإماراتي حيدر محمد، ووائل عتّيلي، شريك مؤسس، مدير الاستراتيجيات والمحتوى في "خرابيش"، والمخرجة البحرينية إيناس يعقوب، بينما تتكون لجنة تحكيم فئة الأفلام الوثائقية من الممثل والمخرج اللبناني جورج خباز، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والمخرج والمؤلف المصري تامر محسن، فيما تتألف لجنة تحكيم فئة أفلام الحركة الحية (لايف أكشن) من المخرج الإماراتي هاني الشيباني، والمخرج المصري محمد سلامة، والممثلة الإماراتية الدكتورة سلامة المزروعي. وسيحظى الفيلم الفائز عن كل فئة في المسابقة بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 30 ألف درهم بالإضافة إلى درع تكريمي، وسيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة خلال حفل ختام المهرجان الذي سيقام في 21 يناير الجاري بمحمية المرموم الصحراوية.

وسيشهد برنامج المهرجان الذي يدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية و10 ندوات وجلسات نقاشية وحوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمخرجين والمختصين بصناعة السينما، كما يستضيف ثلاثة معارض فنية مستلهمة من تاريخ السينما، من بينها معرض "روائع الملصقات السينمائية" الذي يضم مجموعة فريدة من مقتنيات معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب العديد من العروض الموسيقية والتراثية التي تضيء على جماليات التراث الإماراتي وعناصره ومكوناته والحرف التقليدية مثل حرف التلي والخوص، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي في مختلف الأحداث الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.

ويقام المهرجان الذي يرفع شعار "قصص ترويها الطبيعة" بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيس للمهرجان، و"بكل فخر من دبي" - إحدى مبادرات "براند دبي" - شريك المأكولات والمشروبات، والشركاء الإعلاميين وهم: "دبي للإعلام" و"مجلس الإمارات للإعلام" و"منصة أوان الرقمية"، وداعمو المهرجان: بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم)، وداعمو المحتوى وهم: فوكس سينما، وصندوق الوطن، وفيجن 3000 (Vision3000)، وجاما للهندسة (Gamma Engineering)، وراين دانس (Raindance)، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية.