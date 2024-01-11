Thursday, 11 January 2024 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع عن الانتحار .. فمات أثناء إنقاذه

1/11/2024 5:33:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي رجل هدد بالتخلص من حياته من أعلى خزان مياه يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا في منطقة تشوتا أوديبور بولاية جوجارات الهندية، يوم أمس الأربعاء بعد أن انزلق عن سلم معدني أثناء محاولته النزول بعد أن "أقنعه" مسؤولو فرقة الإطفاء بالتخلي عن الانتحار.

وقع الحادث عندما تسلق أحد سكان بلدة تشوتا أوديبور خزان المياه وبدأ بالتهديد بالقفز، في محاولة لإعادة المشهد الشهير من الفيلم الهندي شولاي، وفقا لصحيفة indianexpress.

ووفقًا لمسؤولي الإنقاذ، تم تلقي مكالمة بشأن رجل تسلق خزان مياه "وهدد بالانتحار لأسباب غير معروفة". وهرع مسؤولون من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة المحلي إلى مكان الحادث وحاولوا إثناء الرجل عن محاولة الانتحار.

وبعد الكثير من الجهد وافق الرجل على النزول وداس على السلم المعدني لخزان المياه لكن بمجرد نزوله بضع درجات، فقد توازنه وانزلق، وسقط بالقرب من المنصة واصطدم بالأرض، مصاباً بجروح خطيرة وفاقدًا للوعي، وتم نقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه توفي متأثراً بجراحه.

وقالت الشرطة إنها "وصلت سريعاً إلى المكان وحاولت التحدث مع الرجل، محاولة إقناعه بالنزول، وكان مترددًا في البداية لكنه وافق في الأخير على التراجع عن الانتحار، لكن للأسف انزلقت قدمه أثناء نزوله على السلم المعدني. ولم يتمكن ضباط الإطفاء من الإمساك به".


MENAFN11012024000110011019ID1107708384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث