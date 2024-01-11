تراجع عن الانتحار .. فمات أثناء إنقاذه

توفي رجل هدد بالتخلص من حياته من أعلى خزان مياه يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا في منطقة تشوتا أوديبور بولاية جوجارات الهندية، يوم أمس الأربعاء بعد أن انزلق عن سلم معدني أثناء محاولته النزول بعد أن "أقنعه" مسؤولو فرقة الإطفاء بالتخلي عن الانتحار.

وقع الحادث عندما تسلق أحد سكان بلدة تشوتا أوديبور خزان المياه وبدأ بالتهديد بالقفز، في محاولة لإعادة المشهد الشهير من الفيلم الهندي شولاي، وفقا لصحيفة indianexpress.

ووفقًا لمسؤولي الإنقاذ، تم تلقي مكالمة بشأن رجل تسلق خزان مياه "وهدد بالانتحار لأسباب غير معروفة". وهرع مسؤولون من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة المحلي إلى مكان الحادث وحاولوا إثناء الرجل عن محاولة الانتحار.

وبعد الكثير من الجهد وافق الرجل على النزول وداس على السلم المعدني لخزان المياه لكن بمجرد نزوله بضع درجات، فقد توازنه وانزلق، وسقط بالقرب من المنصة واصطدم بالأرض، مصاباً بجروح خطيرة وفاقدًا للوعي، وتم نقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه توفي متأثراً بجراحه.

وقالت الشرطة إنها "وصلت سريعاً إلى المكان وحاولت التحدث مع الرجل، محاولة إقناعه بالنزول، وكان مترددًا في البداية لكنه وافق في الأخير على التراجع عن الانتحار، لكن للأسف انزلقت قدمه أثناء نزوله على السلم المعدني. ولم يتمكن ضباط الإطفاء من الإمساك به".



