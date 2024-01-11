تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي يتجاوز 30 مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، قبيل انطلاق فعالية «يوم المستثمر» الخاصة بالبنك المركزي، في نيويورك.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للانباء، بتراجع الليرة بنسبة 0.1%، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 0076ر30 ليرة، اعتبارا من الساعة 1026 بتوقيت اسطنبول.
وتشهد العملة التركية سلسلة من الخسائر بطيئة الوتيرة، منذ أواخر أغسطس الماضي، لتواصل بذلك تراجعها بنسبة 6ر1% منذ مطلع العام.
ومن المقرر أن تجتمع محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، مع مستثمرين أجانب بنيويورك في وقت لاحق اليوم، من أجل إقناعهم بالعودة إلى شراء أصول الليرة.
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