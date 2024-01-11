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تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

1/11/2024 5:33:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي يتجاوز 30 مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، قبيل انطلاق فعالية «يوم المستثمر» الخاصة بالبنك المركزي، في نيويورك.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للانباء، بتراجع الليرة بنسبة 0.1%، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 0076ر30 ليرة، اعتبارا من الساعة 1026 بتوقيت اسطنبول.

وتشهد العملة التركية سلسلة من الخسائر بطيئة الوتيرة، منذ أواخر أغسطس الماضي، لتواصل بذلك تراجعها بنسبة 6ر1% منذ مطلع العام.

ومن المقرر أن تجتمع محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، مع مستثمرين أجانب بنيويورك في وقت لاحق اليوم، من أجل إقناعهم بالعودة إلى شراء أصول الليرة.

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