الاعلام العبري: عدد جرحى جيش الاحتلال يتجاوز 6 آلاف ومخاوف من تحديات ما بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- "أكثر من 6 آلاف من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية، بما فيها الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، أصيبوا منذ 7 أكتوبر في هجمات في ذلك اليوم المروع وفي الحرب التي تلت ذلك في غزة مع حماس وفي الشمال مع حزب الله".

بهذه العبارات أعلنت "جيروزاليم بوست"، في افتتاحيتها اليوم، عن حجم المشكلة التي تواجهها "إسرائيل" بتعاظم عدد الجرحى لديها، بدءاً من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن ثم في الحرب الجارية أحداثها إلى اليوم في قطاع غزة، وعلى الحدود مع لبنان.

وتضيف الصحيفة العبرية أنه وبعد شهر واحد فقط من الحرب أبلغت وزارة الصحة الكنيست أن "إسرائيل" ليست مستعدة للتعامل مع العدد الهائل من الأشخاص، العسكريين والمدنيين، الذين أصيبوا في الحرب، إلى جانب العدد المعتاد من المرضى الذين يتنقلون عبر النظام الطبي.

وفي هذا الإطار، تنقل الـ"جيروزاليم بوست"، عن وزارة الأمن أنها تعمل بكامل طاقتها لمساعدة الجرحى وأنها تقلص الإجراءات الروتينية وتوظف موظفين للتعامل مع هذا الطوفان من الجرحى.

يأتي هذا الواقع في ظل ما تنقله الصحيفة في افتتاحيتها عن المتاعب التي يواجهها نظام الرعاية الصحية، "فإن النقص المزمن في القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية يزداد سوءاً، ولا يزال عدد أسرّة المستشفيات لكل عدد من السكان منخفضاً. حتى قبل الحرب، تضيف، حصلت إسرائيل على علامات سيئة لتصنيفها في الثلث الأدنى من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في الإنفاق الوطني على الرعاية الصحية".

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل تحتل مرتبة منخفضة من حيث الإنفاق العام على الرعاية الصحية من الإنفاق الوطني، حيث تحتل البرتغال وكوريا الجنوبية وتشيلي فقط مرتبة أقل. حيث أنّ معدل نصيب الفرد من الأطباء في إسرائيل أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الرغم من أنه ارتفع في العقد الماضي من 3 إلى 3.3 طبيب لكل 1000 نسمة".

وتعبر الصحيفة في ختام افتتاحيتها عن قلقها من هذه الأرقام، والذي يتعاظم في النظر إلى التقديرات "بأن عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى ما يقرب من 20 ألف بمجرد تضمين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة".

وفي وقت سابق، تحدّثت وكالة "بلومبرغ"، عن العدد المتزايد لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الجرحى من جرّاء الحرب على قطاع غزة، قائلةً إنّ ذلك "يُمثّل تكلفة خفية للحرب".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سابقاً أنّه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، يتشكل العدد المتزايد من جرحى "الجيش" ليصبح حدثاً "بحجمٍ تاريخي سيتطلب إطاراً واسعاً من إعادة التأهيل".

وأضافت الصحيفة أنّ "العدد الرسمي يبلغ 2300 جندي جريح، ولكن وفقاً للأشخاص الذين يعملون في الميدان بشكلٍ دائم، مثل المستشفيات، والضباط الطبيين في الميدان، وجهات في شعبة إعادة التأهيل ومصادر في منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، فإنّ الصورة أكثر قتامة".

المصدر: الميادين