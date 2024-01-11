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نتنياهو يتراجع عن موقفه بشأن إعادة احتلال غزة

1/11/2024 5:22:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موقفه وتصريحاته بشأن إعادة احتلال مناطق في قطاع غزة، ضمن الحرب الدائرة حاليًّا مع حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة له: "أريد أن أشرح بعض النقاط بشكل واضح، ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

وأضأف:“إسرائيل تحارب إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”، على حد قوله.

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يبذل كل ما في وسعه لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، في حين أن حماس تفعل كل ما في وسعها لتعظيم الخسائر من خلال استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية".


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