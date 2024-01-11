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لاهاي: مسيرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان على قطاع غزة

1/11/2024 5:22:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أمستردام/PNN- شارك المئات في مسيرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، مطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، ولافتات كُتبت عليها عبارات داعمة لحقوق شعبنا، ومنددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، مطالبين بوقف إطلاق النار فورا.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية في المدينة بدأت اليوم بالنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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