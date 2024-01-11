لاهاي: مسيرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أمستردام/PNN- شارك المئات في مسيرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، مطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، ولافتات كُتبت عليها عبارات داعمة لحقوق شعبنا، ومنددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، مطالبين بوقف إطلاق النار فورا.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية في المدينة بدأت اليوم بالنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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