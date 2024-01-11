تونس تعتزم تقديم مرافعات شفهية للعدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN- أكدت الجمهورية التونسية عزمها تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها، إن كفاءات وطنية في القانون الدولي ستتولى إعداد هذه المرافعة، حيث ستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من 19 شباط المقبل.

وأوضحت في بيان لها، أنه "في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، فإن تونس تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية، من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ثم إنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال".

وأكدت أن تونس ستحرص "في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري لدولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في تموز 2004".

وشددت أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، وستبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد، وأنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الاحتلال.