الحوثيون: قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر“لعبة سياسية”

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN- قال محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر“لعبة سياسية”.

وكتب القيادي على منصة إكس أن“الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، الحوثيين في اليمن، بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، وحذّر من تصاعد التوترات.

كما دعا المجلس الحوثيين إلى إطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها المؤلف من 25 فردا. وقد احتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء هذا ضمن قرار أقره المجلس بأغلبية 11 صوتا، وامتنعت 4

دول من بينها روسيا والصين عن التصويت. ولم تعترض أي دولة.

وينص البند الرئيسي في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة

واليابان على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون

الدولي، في“الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.

وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية“حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتحميها من الهجمات التي يشنّها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد“يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا”.

وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس“ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل”.

وطالب في المقابل“مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون

إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت

غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي”.

ويتوعد الحوثيون بمنع السفن الإسرائيلية وأي سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز