أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم، على النحو التالي:
دولار- شراء 3.72 بيع: 3.77
دينار- شراء: 5.25 بيع: 5.32
يورو- شراء: 4.10 بيع:4.13
المعادن:
الذهب: شراء 20 .2032 بيع 60 .2032
الفضة: شراء 23.03 بيع 23.04
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