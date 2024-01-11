تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- جرّف مستعمرون، اليوم الخميس، مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس 'للوكالة الرسمية"، إن مجموعة من المستعمرين ترافقها آليات ثقيلة، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف واسعة في أراضي المواطنين بالقرب من سدة الثغلة بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأوضح يونس أن هذه الأعمال تهدف إلى بناء مزارع للمستعمرين، وتوسيع البؤرة الاستعمارية "تسخار مان" التي أقيمت على أراضي المواطنين عام 2020، وذلك ضمن مخطط استعماري
شرع بتنفيذه منذ أكثر من شهرين بعد بدء العدوان على شعبنا في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا المخطط يضم شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في المسافر، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "ماعون" كما هو مخطط له، ويزيد طوله على 12 كم، لربط المستعمرتين ببعضهما، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.
ونوه إلى أن ذلك يعني عزل منطقة مسفرة يطا عما يُعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ويسهل الاستيلاء عليها كما يحدث الآن، بالإضافة إلى خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق، والتضييق عليها.
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