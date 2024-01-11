تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- جرّف مستعمرون، اليوم الخميس، مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس 'للوكالة الرسمية"، إن مجموعة من المستعمرين ترافقها آليات ثقيلة، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف واسعة في أراضي المواطنين بالقرب من سدة الثغلة بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأوضح يونس أن هذه الأعمال تهدف إلى بناء مزارع للمستعمرين، وتوسيع البؤرة الاستعمارية "تسخار مان" التي أقيمت على أراضي المواطنين عام 2020، وذلك ضمن مخطط استعماري

شرع بتنفيذه منذ أكثر من شهرين بعد بدء العدوان على شعبنا في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن هذا المخطط يضم شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في المسافر، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "ماعون" كما هو مخطط له، ويزيد طوله على 12 كم، لربط المستعمرتين ببعضهما، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.

ونوه إلى أن ذلك يعني عزل منطقة مسفرة يطا عما يُعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ويسهل الاستيلاء عليها كما يحدث الآن، بالإضافة إلى خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق، والتضييق عليها.