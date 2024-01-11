وقفات دعم وشكر لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

MENAFN - Palestine News Network ) كيب تاون/PNN- شهدت مدينة كيب تاون، اليوم الخميس وقفة داعمة للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تضامنا مع غزة ودعما لفلسطين تزامنا مع نظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربه على قطاع غزة.

وفي هذا السياق تجمع عشرات الفلسطينيين، أمس الأربعاء، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ”شكر” جنوب إفريقيا على رفعها الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد أمام تمثال لنيلسون مانديلا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار قدمته عام 2016 بلدية جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا“نشعر أن جنوب إفريقيا تسمع قلوبنا، وتسمع آلامنا”.

وحمل المتظاهرون في ميدان نيلسون مانديلا الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات كتب عليها“شكرا جنوب إفريقيا” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وقال القائم بأعمال مكتب تمثيل جنوب إفريقيا في الضفة الغربية المحتلة فويو منغواني لوكالة الأنباء الفرنسية بعد خطابه أمام المتظاهرين إن“الرسالة تهدف إلى التذكير بأنّنا دائمًا أصدقاء فلسطين، والقول إن فلسطين ليست وحدها”.

وأضاف“علينا أن نتذكر دائما أننا لا نستطيع أن نكون أحرارا طالما أن فلسطين ليست حرة”، في إشارة إلى الراحل مانديلا الذي قال إن حرية جنوب إفريقيا“لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني”.

وستتواجه إسرائيل وجنوب إفريقيا الخميس أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب“أعمال إبادة” في غزة.

وفي مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تقع في 84 صفحة، حضّت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ”تعليق عملياتها العسكرية فورا” في غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل“انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية



