إكس تغلق حساب القسام وإيلون ماسك يعلق

MENAFN - Amman Net) أغلقت شركة "إكس كورب" (X Corp) المالكة لمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الاثنين، حسابًا جديدًا أطلقته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بمنصة إكس، ونشرت عليه بعض عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت كتائب "القسام" قد أطلقت حسابها الرسمي على منصة "إكس" مساء الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، لمشاركة أخبار المقاومة وآخر العمليات العسكرية ومستجدات المواجهة التي تشنها في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في غزة.

ولم يستمر حساب "القسام" سوى بضع ساعات قليلة قبل أن تغلقه المنصة، بدعوى أنه "ينتهك معايير المنصة".

وعندما سأل الإعلامي والناشط السياسي جاكسون هينكل، مالك "إكس" إيلون ماسك، "لماذا تم حظر حساب حماس على المنصة فيما يسمح للإرهابيين الإسرائيليين بالاحتفاظ بحساباتهم؟

رد مالك المنصة إيلون ماسك بقوله: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا. في حين أن العديد من قادة الحكومات، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية، يدعون إلى قتل الناس، لكن لدينا قاعدة الإعفاء التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف ماسك "إذا اعترفت الأمم المتحدة بحكومة ما، فلن نعلق حساباتها. حماس غير معترف بها كحكومة من قبل الأمم المتحدة، لذلك تم تعليق عضويتها".

وسبق أن حذفت منصة "إكس" مئات الحسابات التابعة لحركة حماس، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات، ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى على المواقع العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة، وقتلت أزيد من 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 250، ردا على جرائم الاحتلال بحق المقدسات والمدنيين في القدس والضفة الغربية وغزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبث "كتائب القسام" كافة بياناتها عبر منصة "تليغرام" إثر تضييق منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس" على المحتوى الفلسطيني.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أطلق ناشطون حول العالم حملة "لن يتم إسكاتنا" احتجاجا على حظر المحتوى الداعم لفلسطين وتضييق وصوله عبر منصات التواصل.

ماسك واسترضاء إسرائيل

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أجرى ماسك زيارة إلى إسرائيل والتقى قادتها وتجول في مستوطنات غلاف قطاع غزة، في محاولة منه لاسترضاء تل أبيب عقب اتهامه بـ"معاداة السامية".

وظهر ماسك مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بأشخاص مدججين بالسلاح، وفور وصوله غرد على حسابه في إكس بالقول: "الأفعال أبلغ من الأقوال".

ووثقت مقاطع فيديو زيارة ماسك للأراضي الفلسطينية المحتلة ولقاءه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اصطحبه في جولة إلى كيبوتس "كفار عزة" بغلاف قطاع غزة، الذي كان أحد مسارح هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى هامش الزيارة، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي عن اتفاق مبدئي بين وزارته وماسك على عدم تشغيل منظومة ستارلينك -التي تقدم خدمة الإنترنت الفضائي- في قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مالك منصة "إكس" التبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة للمستشفيات في إسرائيل وللصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.