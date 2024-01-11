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الخارجية تتابع مقتل أردني إثر سطو مسلح في شيكاغو

1/11/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة شيكاغو الأمريكية.


وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها، ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.


وأضاف بأن السفارة الأردنية في واشنطن باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.


وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.


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