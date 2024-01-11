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أنقرة تتحدث عن احتمال محادثات هاتفية وشيكة بين أردوغان وبوتين

1/11/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المحتمل أن يجري رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية في وقت قريب، دون أن يعلن عن موعدها مسبقا، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الرئاسة التركية.


وقال المصدر إن "زعيمي بلدينا والهيئات ذات الصلة على اتصال دائم، وقد طور رئيسا الدولتين علاقات تتميز بالثقة المتبادلة العميقة. أما بالنسبة للمباحثات، فقد سبق أن أبلغناكم بالفعل أن هناك جهودا تتخذ للاتفاق على اجتماع شخصي للقائدين. وفيما يخص المحادثات الهاتفية، من المرجح إجراؤها في المستقبل القريب، لكننا لا نعلن عن مواعيد محددة".
وكانت الرئاسة التركية قالت لـ"نوفوستي" في وقت سابق إنه يجري الآن الإعداد للاجتماع بين بوتين وأردوغان، ويتم بحث التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية، لكن لا توجد بعد معلومات محددة عن الموعد والمكان.


وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين بوتين وأردوغان، لكنه لم يتم تحديد موعد لقاء جديد لهما بعد.

وأكد بيسكوف أنه إذا لزم الأمر، فيمكن لزعيمي البلدين إقامة اتصال هاتفي على وجه السرعة، ويمكن التوصل إلى اتفاق على ذلك في غضون ساعات معدودة.

RT

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