7 شهداء و25 مصابا في قصف منزل في خانيونس

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلةالماضية، على منزل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وبحسب مصادر فلسطينية، ارتقى 7 شهداء وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غربي خانيونس.



وارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول إلى 23357 شهيدا، و 59410 جرحى، بالإضافة إلى 7 آلاف في عداد المفقودين،في حصيلة غير نهائية.

