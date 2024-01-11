حزن شديد يعم مواقع التواصل جراء تفاصيل جريمة قتل أردني في شيكاغو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي المواطن الأردني شادي محمد المومني بأمريكا البالغ من العمر 43 عامًا بحادثة إطلاق نار في متجر بولاية شيكاغو وفق الشرطة الأمريكية.



وفي التفاصيل قالت صحيفة أمريكية إن المومني اُطلق عليه النار بعد خروجه من العمل مباشرة مساء الثلاثاء خلال محاولة سطو مسلح هدفها سرقته وهو داخل مركبته.



وتابعت" كان يجلس في سيارته بجوار المتجر الذي يعمل به وعندما اقترب منه رجل لسرقته جمع كل أغراضه من أموال وبطاقات هوية وكل شيء وعندما بدأ بالدفاع عن نفسه تم اطلاق النار عليه".



وأكدت أن المومني أصيب برصاصة في الرأس وتوفي في مكان الحادث ولاذ مهاجمه بالفرار، مشيرة أنه تم التقاط مشاهد الجريمة بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بالمتجر.



ونعى عدد كبير من الأردنيين بحزن شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرحوم المومني الذي ذهب إلى الولايات المتحدة في آب الماضي.



وكتب أحد أقاربه " الأخ والعديل والحبيب وقطعة القلب الرجل الشهم صاحب الخلق الطيب والقلب الناصع الأبيض شادي المومني (ابو طارق ) اغتالته يد الغدر في بلاد الاغتراب وانتظر ان يوقظني أحد ما من غفوتي ليقول أن خبر موتك غير صحيح أوجعت قلبي وادميت مقلتي و حفرت عميقا على جدران جوارحي..."



علما أن المومني متزوج ولديه 3 أطفال.

