روسيا تتصدر التصنيف العالمي للقوة العسكرية من حيث عدد الدبابات والسفن الحربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدرت روسيا تصنيف Global Firepower 2024 من حيث عدد الدبابات والسفن والغواصات.



وقد نُشر التصنيف المحدّث للقوة العسكرية تحت عنوان Global Firepower 2024 مع تحليل إنجازات 145 دولة في مجال القوة العسكرية.

ويستخدم التصنيف 60 عاملا فرديا لتحديد القوة العسكرية في كل دولة. ويطال التصنيف الفئات المختلفة، بدءا من عدد الوحدات العسكرية، وانتهاء بالوضع المالي والقدرات اللوجستية والإمكانات المادية التقنية.



وتظل روسيا رائدة في عدد الدبابات ووحدات المدفعية ذاتية الدفع والمدافع المقطورة. وفي العام الجاري أصبحت روسيا دولة رائدة أيضا في عدد السفن البحرية.

وتأتي الصين في المركز الثاني، وكوريا الشمالية في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الرابع، وتحتل السويد المركز الخامس في التصنيف.

RT