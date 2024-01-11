والدة الزميل مؤيد الحباشنة في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنعى عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة المرحومة، الحاجة خيرية عبد المهدي محمد الحباشنة "أم زياد" أرملة المرحوم، بإذن الله، الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة ووالدة زياد وعبدربه وإياد ومؤيد وابتسام وبسمة وسميرة وشقيقة المرحوم سالم، والمرحوم محمد، والمرحوم محمود، والمرحوم حمدي، وعدنان.
وانتقلت الحاجة إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس بعد مسيرة حياة كرستها في طاعة الله ورضوانه وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11/1/2024، من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.
وتقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب لليوم الخميس، وبعد الساعة الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت في ديوان أبناء الكرك في دابوق/ عمان.
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