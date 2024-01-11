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والدة الزميل مؤيد الحباشنة في ذمة الله

1/11/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنعى عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة المرحومة، الحاجة خيرية عبد المهدي محمد الحباشنة "أم زياد" أرملة المرحوم، بإذن الله، الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة ووالدة زياد وعبدربه وإياد ومؤيد وابتسام وبسمة وسميرة وشقيقة المرحوم سالم، والمرحوم محمد، والمرحوم محمود، والمرحوم حمدي، وعدنان.
وانتقلت الحاجة إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس بعد مسيرة حياة كرستها في طاعة الله ورضوانه وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11/1/2024، من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.
وتقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب لليوم الخميس، وبعد الساعة الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت في ديوان أبناء الكرك في دابوق/ عمان.




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