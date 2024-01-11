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الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

1/11/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مكان عمله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وذكر مراسل "وفا " ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نمرة بمدينة الخليل، وداهمت مخبزا يعمل فيه الشاب نبيل محمد عزمي العويوي، وقامت باعتقاله.

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