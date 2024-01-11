الاحتلال يعتقل شابا من الخليل
التاريخ
1/11/2024 5:21:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مكان عمله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكر مراسل "وفا " ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نمرة بمدينة الخليل، وداهمت مخبزا يعمل فيه الشاب نبيل محمد عزمي العويوي، وقامت باعتقاله.
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