احذر.. هذه البكتيريا قد تؤدي إلى الوفاة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية لنظافة المستشفيات من خطورة العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية (EHEC)؛ نظرا لأنها تنتج مواد سامة للإنسان.
وأوضحت الجمعية أن العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية، تحدث عن طريق الاتصال بالحيوانات المجترة، وتناول الأغذية الملوثة والاتصال بالأشخاص المصابين، وعدم كفاية النظافة.
إسهال مائي أو دموي
وتتمثل أعراض الإصابة بالعدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية في إسهال مائي وغثيان، وتشنجات في البطن.
وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب من إسهال دموي أو متلازمة انحلال الدم اليوريمي.
وشددت الجمعية على ضرورة علاج العدوى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الإصابة بالفشل الكلوي، والوفاة في أسوأ الأحوال.
ويتم تشخيص الإصابة بالعدوى من خلال فحص قيم الدم والبول وعينة البراز، ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية بالإضافة إلى إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف.
وللوقاية من عدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة، لا سيما عند التعامل مع الأغذية وعند ملامسة الحيوانات المجترة.
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