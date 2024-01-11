احذر.. هذه البكتيريا قد تؤدي إلى الوفاة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية لنظافة المستشفيات من خطورة العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية (EHEC)؛ نظرا لأنها تنتج مواد سامة للإنسان.وأوضحت الجمعية أن العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية، تحدث عن طريق الاتصال بالحيوانات المجترة، وتناول الأغذية الملوثة والاتصال بالأشخاص المصابين، وعدم كفاية النظافة.



إسهال مائي أو دموي

وتتمثل أعراض الإصابة بالعدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية في إسهال مائي وغثيان، وتشنجات في البطن.

وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب من إسهال دموي أو متلازمة انحلال الدم اليوريمي.



وشددت الجمعية على ضرورة علاج العدوى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الإصابة بالفشل الكلوي، والوفاة في أسوأ الأحوال.

ويتم تشخيص الإصابة بالعدوى من خلال فحص قيم الدم والبول وعينة البراز، ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية بالإضافة إلى إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف.

وللوقاية من عدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة، لا سيما عند التعامل مع الأغذية وعند ملامسة الحيوانات المجترة.



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