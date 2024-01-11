Thursday, 11 January 2024 10:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احذر.. هذه البكتيريا قد تؤدي إلى الوفاة

1/11/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية لنظافة المستشفيات من خطورة العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية (EHEC)؛ نظرا لأنها تنتج مواد سامة للإنسان.
وأوضحت الجمعية أن العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية، تحدث عن طريق الاتصال بالحيوانات المجترة، وتناول الأغذية الملوثة والاتصال بالأشخاص المصابين، وعدم كفاية النظافة.


إسهال مائي أو دموي
وتتمثل أعراض الإصابة بالعدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية في إسهال مائي وغثيان، وتشنجات في البطن.

وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب من إسهال دموي أو متلازمة انحلال الدم اليوريمي.


وشددت الجمعية على ضرورة علاج العدوى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الإصابة بالفشل الكلوي، والوفاة في أسوأ الأحوال.
ويتم تشخيص الإصابة بالعدوى من خلال فحص قيم الدم والبول وعينة البراز، ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية بالإضافة إلى إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف.
وللوقاية من عدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة، لا سيما عند التعامل مع الأغذية وعند ملامسة الحيوانات المجترة.


24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11012024000208011052ID1107708301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث