Thursday, 11 January 2024 10:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 4 شبان من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بأريحا

1/11/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفـــا "، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيمين، واعتقلت كلا من: يوسف محمد كعابنة، وسعد حسن محمد عرينات من مخيم عين السلطان، وصابر موسى سليم حج علي، ونصر الله قطاش من مخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما داهم جيش الاحتلال محيط قصر هشام وقصر النخيل، وأجرى عمليات تفتيش واسعة بالمنطقة.




MENAFN11012024000208011052ID1107708299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث