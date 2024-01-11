ما الفرق بين السعال الحاد والمزمن؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - السعال العرضي طبيعي وصحي، لكن قد يشير السعال، الذي يستمر لعدة أسابيع أو يظهر معه مخاط ملون أو دموي، إلى حالة تحتاج إلى عناية طبية.فالسعال هو استجابة الجسم عندما يزعج شيء ما في الحلق أو الشعب الهوائية، فيحفز المهيج الأعصاب التي ترسل رسالة إلى الدماغ، الذي يخبر عضلات الصدر والبطن لدفع الهواء من الرئتين.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، في بعض الأحيان قد يكون السعال قوياً للغاية. كما أن السعال المطول والقوي يمكن أن يهيج الرئتين، ويسبب المزيد من السعال.

وينتج عن ذلك الأرق، أو الدوار، أو الإغماء، أو الصداع، وسلس البول، والقيء.



السعال الحاد والمزمن

بحسب خبراء "مايو كلينيك"، يعتبر السعال حاداً إذا استمر أقل من 3 أسابيع، ويحدث عادة بسبب الزُّكام، أو الإنفلونزا، أو استنشاق المهيجات مثل: الدخان أو الغبار أو المواد الكيميائية أو جسم غريب.



وتشمل أسباب السعال المزمن: الالتهاب الرئوي، والسعال الديكي، والحساسية، والربو، والالتهاب الشعبي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي، والسكتة القلبية، وسرطان الرئة.



وإذا رافق السعال أعراض أخرى مثل سيلان الأنف أو انسداده، أو ارتفاع الحرارة فيُنصح بارتداء كمامة، وإجراء اختبار كورونا.



وبشكل عام، عند الإصابة بسعال يُنصح بشرب السوائل، وتهوية المكان والحفاظ على رطوبته، ومراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

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