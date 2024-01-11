دراسة: نوبات الاكتئاب تؤدي إلى زيادة الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة من جامعة كامبريدج إن ارتفاع وزن الشخص في غضون واحد من أعراض الاكتئاب، وإن التغيرات الصغيرة على مدار فترات زمنية قصيرة قد تؤدي إلى تغييرات أكبر في الوزن على المدى الطويل.وفحص الباحثون بيانات أكثر من 2000 شخص في بريطانيا شاركوا بدراسة عن كوفيد- 19، وخلالها أكملوا استبيانات شهرية رقمية عن رفاهيتهم النفسية و وزن الجسم.



ووفق "هيلث داي"، وجدت النتائج أن نوبة الاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى عثرة في وزن الجسم، خاصة بين من يكافحون السمنة.



ولم يجد الباحثون أي دليل على أن الإجهاد أو القلق تسبب في زيادة الوزن.



وأظهرت النتائج أنه لكل زيادة تدريجية في درجة الاكتئاب المعتادة للشخص، زاد وزن الجسم بحوالي عُشر رطل بعد شهر واحد.



ولاحظ الباحثون أنه إذا ارتفع الاكتئاب للشخص من 5 إلى 10 عن المقياس الذي استخدموه، فإنه يرتبط بزيادة في الوزن، متوسطها نصف رطل، أي حوالي 225 غراماً.



وقالت جوليا مولر الباحثة الرئيسية: "بشكل عام، يشير هذا إلى أن الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة لزيادة الوزن استجابةً للشعور بمزيد من الاكتئاب".



وأضافت "لا يبدو أن ذوي الوزن الصحي يزداد وزنهم مع تقلب مزاجهم".

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