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إدارة الأزمات: لا نتعامل مع مشكلة أجور الشحن على أنها أزمة وهناك خطة متابعة للأحداث

1/11/2024 5:21:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي

قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد خالد النعيمات، إن المركز لا يتعامل مع مشكلة الشحن في العالم بسبب الأحداث بالبحر الأحمر على أنها أزمة، بل إنها أحد المخاطر التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأشار النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حال حدث ارتفاع أكثر على كلف الشحن من جهة، ولدى المركز خطة ومتابعة حثيثة مع الجهات المعنية للموضوع من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الأردن ابدى صلابة بالتعامل مع الأحداث الاقليمية ، حيث تم تسجيل معدل تضخم أقل من دول الإقليم وأقل من المعدل العالمي.
وبيّن أن الحكومة قامت بتنفيذ خطط للسيطرة على ارتفاعات كلف الشحن، والإنتاج الصناعي في ضوء الأزمات التي يشهدها العالم، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة في السودان، والحرب في غزة.


وأوضح أنه تم تعزيز المخزون من الأغذية وخاصة القمح والشعير.

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