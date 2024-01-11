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ماذا قالت جنوب افريقيا في مطلع الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية ؟

1/11/2024 5:21:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير عدل جنوب افريقيا في اولى جلسات محكمة العدل الدولية انهم يمدون ايديهم للشعب الفلسطيني بادراك كامل لانسياتهم بما تسببت به اسرائيل من ابادة جماعية في قطاع غزة متعدية حق الدفاع عن النفس .


واضاف ان هذه الدعوى جاءت ضمن واجبهم كطرف مصادق على اتفاقية الابادة ، حيث لاحظت بلاده ما تقوم به اسرائيل من عنف ودمار وقتل منذ 75 عاماً زادت حدته بعد الـ 7 من اكتوبر متجاوزة جميع الحدود ومنتهكة جميع الادلة للاتفاقية .
واكد على طلب افريقيا بضرورة فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطيين وهو ما اكده القضاه في مطلع الجلسة ان ذلك ستتخذه المحكمة اولوية


فيما قال وكيل دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ان" إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري و شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب."

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