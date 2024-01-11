الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 337ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 38ر0 في المئة إلى مستوى 337ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 46ر0 في المئة ليبلغ مستوى 392ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 25ر0 في المئة ليبلغ مستوى 361ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / م غ ع
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