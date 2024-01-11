وزير الداخلية اليمني: قواتنا ستسهم في إعادة الاستقرار لخطوط الملاحة بالمنطقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سامي نعمان (لقاء)

عدن - 11 - 1 (كونا) -- أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم الخميس أن الحكومة اليمنية ستسهم في إعادة الاستقرار لخطوط الملاحة بالبحر الاحمر وباب المندب حسب إمكاناتها وستعمل على توفير الحماية الكاملة في المياه الإقليمية اليمنية.

وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن قوات خفر السواحل اليمينة تؤدي دورا كبيرا إلى جانب القوات الدولية رغم إمكاناتها المتواضعة بعد سيطرة ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على كل مقومات الدولة.

وأضاف أن "قوات خفر السواحل اليمنية أثبتت نجاحها في تحرير عدد من السفن من القراصنة واحتجاز سفن أخرى كانت تحمل شحنات أسلحة أو تهرب المخدرات والممنوعات إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي".

وأوضح حيدان أن "العالم يدفع اليوم ثمن إيقاف معركة (الحديدة) بموجب اتفاق (ستوكهولم) بعدما كانت الدولة اليمنية على مشارف السيطرة عليها من ميليشيات الحوثي واستعادة أمنها البحري".

وأكد أن الفوضى الحاصلة في البحر الأحمر حاليا هي "نتيجة حتمية لإيقاف المجتمع الدولي معركة استعادة الدولة اليمنية سيطرتها على ميناء (الحديدة) الذي يعد من أهم موانئ اليمن وذلك لدواع إنسانية".

وأشار حيدان إلى أن "اليمن كان وما يزال يبحث عن دعم دولي لاستعادة سيادته على كل ذرة من رماله ومياهه وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية التي تسيطر على محافظات عدة ومنها محافظة (الحديدة) الساحلية".

وبين أن "العالم وبعد قرصنة الحوثيين والهجوم على السفن في ممرات الملاحة الدولية صار رهينة لجنون ميليشيات جعلت من نفسها رأس حربة لتحقيق أجندة خارجية تطمح للسيطرة على ممرات الملاحة الدولية والمضائق المائية ومنابع النفط والغاز".

وحذر حيدان من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر سيدفع المنطقة إلى صراع وحروب إقليمية ودولية تجعلها "ملتهبة ومنعدمة الاستقرار لسنوات قادمة".

وقال إن "إغراق اليمن والمنطقة في هذا الصراع يعطي فرصة للطامعين في الاستحواذ على الثروات سواء بالقرصنة أو بمبرر مكافحتها".

وشنت ميليشيات الحوثي منذ 19 نوفمبر الماضي عشرات الهجمات على السفن التجارية التي ترى ارتباطها بسلطات الاحتلال الاسرائيلي بدءا باختطاف السفينة "جالكسي ليدر" وطاقمها لتواصل مهاجمة واعتراض السفن المبحرة في باب المندب والبحر الأحمر.

وفي رده على سؤال أكد اللواء حيدان أن حكومته الشرعية تدعم أي جهد لتحقيق السلام في اليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال إن "الحكومة اليمنية قدمت وستقدم تنازلات لإنجاح جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام".

وأضاف أن "ميلشيات الحوثي تصطدم مع أي جهد للسلام طالما لا يحقق لها ولمن يدعمها السيطرة الكاملة على اليمن الذي تريده منطلقا لتهديد أمن الإقليم" لافتا إلى تهديدها المستمر بالصواريخ والمسيرات والزوارق والألغام البحرية.

وبين أن "تاريخ ميلشيات الحوثي واضح في عدم الالتزام بالاتفاقات منذ الحرب الأولى في 2004 ونكثها بالوعود والعهود والانقلاب على مؤسسات الدولة وإعادة اليمنيين لغابر العصور" معتبرا أن "تجارب الاتفاقات معها محبطة ولا تبعث على التفاؤل بتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأكد وزير الداخلية اليمني أن اليمن يخوض حربا مستمرة مع التنظيمات والجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي مشددا على أن الحرب ضد هذه التنظيمات لن تنتهي إلا بتضافر الجهود الدولية مع اليمن لإلحاق هزيمة عسكرية وفكرية.

وقال انه على الرغم من تلقي جماعات الإرهاب لضربات قاتلة فإنها تعاود الحياة بمجرد تلقيها إنعاشا من قبل جماعات مسلحة أخرى ذات ارتباط وثيق بمصالح دول استطاعت اختراقها واستخدامها.

وأعرب حيدان عن الأمل في أن تكلل جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في اليمن بالنجاح مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق الرخاء والاستقرار والعيش في دولة عدل وقانون.(النهاية) س ن ص