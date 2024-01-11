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(الخارجية الامريكية) توافق على بيع معدات عسكرية لمصر ب329 مليون دولار

1/11/2024 4:29:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي مبيعات معدات عسكرية محتملتين لمصر بقيمة اجمالية 329 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة ل (بنتاغون) في بيان مساء امس الأربعاء إن المبيعات تشمل هيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
وبالنسبة للصفقة العسكرية الاولى المحتملة للحكومة المصرية ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية وافقت على بيع هيكل مركبة تكتيكية خفيفة والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية 200 مليون دولار.
وأشارت الوكالة في بيان ثان الى أن (الخارجية) وافقت ايضا على بيع محتمل لمصر يتضمن معدات دورية بطول 28 مترا والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية 129 مليون دولار.
وأوضحت أنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس الأمريكي بهذا البيع المحتمل مؤكدة أن "بيع هذه المعدات والدعم لن يغيرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية".(النهاية)

رس ر / ف ل ا




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