(الخارجية الامريكية) توافق على بيع معدات عسكرية لمصر ب329 مليون دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي مبيعات معدات عسكرية محتملتين لمصر بقيمة اجمالية 329 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة ل (بنتاغون) في بيان مساء امس الأربعاء إن المبيعات تشمل هيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
وبالنسبة للصفقة العسكرية الاولى المحتملة للحكومة المصرية ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية وافقت على بيع هيكل مركبة تكتيكية خفيفة والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية 200 مليون دولار.
وأشارت الوكالة في بيان ثان الى أن (الخارجية) وافقت ايضا على بيع محتمل لمصر يتضمن معدات دورية بطول 28 مترا والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية 129 مليون دولار.
وأوضحت أنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس الأمريكي بهذا البيع المحتمل مؤكدة أن "بيع هذه المعدات والدعم لن يغيرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية".(النهاية)
رس ر / ف ل ا
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