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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

1/11/2024 4:29:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا ما يسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مع تحول الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الغربية بصفة عامة خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ت م




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