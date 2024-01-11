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(القوى العاملة): جهود مستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم مصالح الكويت التنموية والاقتصادية

1/11/2024 4:29:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة إلى البلاد بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية لدولة الكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة والبلدان المصدرة لها.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي اليوم الخميس لدى استقباله سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان والوفد المرافق له إن سوق العمل في الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم هذا السوق وتلبي حاجته.
وشدد العتيبي على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة البنغلاديشية في مختلف القطاعات كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة البنغلاديشية.
وأشاد بالعلاقات التاريخية المتينة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وعلى أعلى المستويات لافتا إلى الحرص على هذه العلاقة الطيبة دائما.
من جانبه أعرب السفير عشيق الزمان عن امتنانه وشكره لدولة الكويت عموما و للهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا على ما تقدمه من جهود تخص قضايا العمالة البنغلاديشية في الكويت.
وأكد عشيق الزمان سعي بلاده الدائم إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
يذكر أنه جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة البنغلاديشية في الكويت كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة البنغلاديشية والسعي لحل المشاكل التي تواجهها. (النهاية)

س ل م / م غ ع




MENAFN11012024000071011013ID1107708166

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