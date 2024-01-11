(اللجنة الثلاثية): إيقاف 24 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها القانون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارتا الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة) اليوم الخميس إيقاف 24 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي مشترك إن ذلك يأتي في اليوم الثالث من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ (K-Net) في عمليات تحصيل الرسوم.
وأضافت أن حصيلة اليوم الثالث تمت خلال تنفيذها جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ وأسفرت عن تسجيل 15 مخالفة (عقود مخالفة) وضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة (K-Net) بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ودعت اللجنة الثلاثية أصحاب مكاتب استقدام العمالة إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية مستمرة يوميا للكشف عن المخالفين.
يذكر أن حصيلة الجولات التفتيشية للجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام بلغت حتى اليوم 78 مخالفة. (النهاية)
س ل م / ح ع
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