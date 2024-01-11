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(اللجنة الثلاثية): إيقاف 24 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها القانون

1/11/2024 4:29:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارتا الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة) اليوم الخميس إيقاف 24 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي مشترك إن ذلك يأتي في اليوم الثالث من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ (K-Net) في عمليات تحصيل الرسوم.
وأضافت أن حصيلة اليوم الثالث تمت خلال تنفيذها جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ وأسفرت عن تسجيل 15 مخالفة (عقود مخالفة) وضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة (K-Net) بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ودعت اللجنة الثلاثية أصحاب مكاتب استقدام العمالة إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية مستمرة يوميا للكشف عن المخالفين.
يذكر أن حصيلة الجولات التفتيشية للجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام بلغت حتى اليوم 78 مخالفة. (النهاية)

س ل م / ح ع




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