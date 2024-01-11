(ضمان الاستثمار): 5ر3 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2023 بنمو 8ر1 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) إن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 8ر1 في المئة ليبلغ نحو 5ر3 تريليون دولار عام 2023 تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية (ضمان الاستثمار) لعام 2023 الصادرة اليوم الخميس أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024 بمعدل نمو متوقع 6ر3 في المئة مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 إلى تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 2ر5 في المئة وأسعار الخام العالمية بمعدل 5ر16 في المئة وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض وتصاعد تطورات جيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
وذكر أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. (النهاية)
م ك ع / ه ث / م غ ع
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