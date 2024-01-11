Thursday, 11 January 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(ضمان الاستثمار): 5ر3 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2023 بنمو 8ر1 بالمئة

1/11/2024 4:29:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) إن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 8ر1 في المئة ليبلغ نحو 5ر3 تريليون دولار عام 2023 تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية (ضمان الاستثمار) لعام 2023 الصادرة اليوم الخميس أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024 بمعدل نمو متوقع 6ر3 في المئة مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 إلى تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 2ر5 في المئة وأسعار الخام العالمية بمعدل 5ر16 في المئة وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض وتصاعد تطورات جيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
وذكر أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. (النهاية)

م ك ع / ه ث / م غ ع




MENAFN11012024000071011013ID1107708164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث