بطولة كأس آسيا لكرة القدم تنطلق في الدوحة غدا بمشاركة 24 منتخبا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تقرير)

الدوحة 11 – 1 (كونا) -– تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الجمعة وتستمر حتى العاشر من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا وذلك بمواجهة تجمع منتخب قطر (حامل اللقب) مع منتخب لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا (قطر 2023) إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويخوض كل منتخب 3 مباريات ضمن تصفيات الدور الأول ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر إلى الدور ال16.

وستقام مباريات البطولة الآسيوية على تسعة ملاعب هي (لوسيل) و(الجنوب) و(البيت) و(أحمد بن علي) و(الثمامة) و(المدينة التعليمية) و(خليفة الدولي) و(جاسم بن حمد) و(عبدالله بن خليفة).

وسيحتضن استاد (لوسيل) لقاء الافتتاح بين قطر ولبنان وكذلك المباراة النهائية للبطولة وتبلغ طاقته الاستيعابية 88 ألف مقعد واشتهر باستضافة نهائي بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022).

وفي ثاني أيام البطولة التي ينتظرها عشاق الكرة الآسيوية ستستأنف منافسات المجموعة الأولى وكذلك المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

ويتوقع أن تشهد البطولة في نسختها الجديدة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة وكذلك حضورا جماهيريا لمساندة منتخباتهم الوطنية ولاسيما العربية.

ويتنافس في المجموعة الثالثة كل من إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين وفي المجموعة الرابعة منتخبات اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

أما المجموعة الخامسة فيتنافس فيها كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين فيما يتنافس في المجموعة السادسة كل من السعودية وتايلاند وقرغيزستان وعمان. وكانت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) أعلنت في الأول من ديسمبر الماضي تعويذة البطولة القارية وجرى حفل التدشين في براحة (مشيرب) وسط حضور جماهيري رافقه عرض لحلقات من الفنون الشعبية قدمتها بعض الفرق الفلكلورية. وتم الكشف عن تعويذة البطولة على شكل عائلة لحيوان (الجربوع) تتألف من خمس شخصيات هي (سبوق وتمبكي وفريحة وزكريتي وترينة). ووفق نظام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2019 يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي برفقة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست. وتعد قطر أول دولة تستضيف البطولة ثلاث مرات في تاريخها بعدما احتضنت نسختين سابقتين من النهائيات القارية عامي 1988 و2011 لتتقدم على كل من إيران وتايلاند والإمارات التي استضاف كل منها البطولة مرتين من قبل.

وسيتم في البطولة التي تقام للمرة السابعة في منطقة غرب آسيا تطبيق نظام التسلل شبه الآلي لأول مرة في جميع مباريات البطولة والاتحاد الآسيوي هو أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية. ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل. (النهاية) س س س / م خ