بطولة كأس آسيا لكرة القدم تنطلق في الدوحة غدا بمشاركة 24 منتخبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تقرير)
الدوحة 11 – 1 (كونا) -– تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الجمعة وتستمر حتى العاشر من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا وذلك بمواجهة تجمع منتخب قطر (حامل اللقب) مع منتخب لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا (قطر 2023) إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويخوض كل منتخب 3 مباريات ضمن تصفيات الدور الأول ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر إلى الدور ال16.
وستقام مباريات البطولة الآسيوية على تسعة ملاعب هي (لوسيل) و(الجنوب) و(البيت) و(أحمد بن علي) و(الثمامة) و(المدينة التعليمية) و(خليفة الدولي) و(جاسم بن حمد) و(عبدالله بن خليفة).
وسيحتضن استاد (لوسيل) لقاء الافتتاح بين قطر ولبنان وكذلك المباراة النهائية للبطولة وتبلغ طاقته الاستيعابية 88 ألف مقعد واشتهر باستضافة نهائي بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022).
وفي ثاني أيام البطولة التي ينتظرها عشاق الكرة الآسيوية ستستأنف منافسات المجموعة الأولى وكذلك المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.
ويتوقع أن تشهد البطولة في نسختها الجديدة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة وكذلك حضورا جماهيريا لمساندة منتخباتهم الوطنية ولاسيما العربية.
ويتنافس في المجموعة الثالثة كل من إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين وفي المجموعة الرابعة منتخبات اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.
أما المجموعة الخامسة فيتنافس فيها كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين فيما يتنافس في المجموعة السادسة كل من السعودية وتايلاند وقرغيزستان وعمان. وكانت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) أعلنت في الأول من ديسمبر الماضي تعويذة البطولة القارية وجرى حفل التدشين في براحة (مشيرب) وسط حضور جماهيري رافقه عرض لحلقات من الفنون الشعبية قدمتها بعض الفرق الفلكلورية. وتم الكشف عن تعويذة البطولة على شكل عائلة لحيوان (الجربوع) تتألف من خمس شخصيات هي (سبوق وتمبكي وفريحة وزكريتي وترينة). ووفق نظام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2019 يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي برفقة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست. وتعد قطر أول دولة تستضيف البطولة ثلاث مرات في تاريخها بعدما احتضنت نسختين سابقتين من النهائيات القارية عامي 1988 و2011 لتتقدم على كل من إيران وتايلاند والإمارات التي استضاف كل منها البطولة مرتين من قبل.
وسيتم في البطولة التي تقام للمرة السابعة في منطقة غرب آسيا تطبيق نظام التسلل شبه الآلي لأول مرة في جميع مباريات البطولة والاتحاد الآسيوي هو أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية. ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل. (النهاية) س س س / م خ
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