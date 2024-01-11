نائب وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي

نائب وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي
التاريخ
1/11/2024 4:29:49 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في ديوان عام الوزارة اليوم الخميس اجتماع مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وتم خلال الاجتماع بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال. (النهاية)
ن م ع
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