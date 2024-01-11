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نائب وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1/11/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في ديوان عام الوزارة اليوم الخميس اجتماع مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وتم خلال الاجتماع بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال. (النهاية)

ن م ع




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