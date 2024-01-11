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أنظمة غذائية تؤدي لفقدان الوزن على المدى الطويل

1/11/2024 4:27:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام فريق من الباحثين بدراسة عميقة في خمسة أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات مع التركيز على العناصر الغذائية المختلفة وجودتها لمعرفة خطط التغذية، التي توفر نتائج أفضل على المدى الطويل فيما يتعلق بتغيير الوزن. ووفقًا لما نشره موقع New Atlas، تسلط النتائج التي توصل إليها الباحثون الضوء على أهمية جودة النظام الغذائي عند تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات للحفاظ على وزن صحي للجسم.
وجبات منخفضة الكربوهيدرات.
نقلًا عن دورية JAMA Network Open، إن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يمكن أن يحسن الصحة الأيضية ويساعد الأشخاص على إنقاص الوزن بسرعة أكبر من اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.
لكن لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث حول تأثير اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.
تأثير على مدار سنوات
وفي دراسة جديدة، قام باحثون من جامعة هارفارد بمقارنة خمسة أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يركز كل منها على مكونات مختلفة من المغذيات الكبيرة وجودة تلك المغذيات الكبيرة، لمعرفة أيها أفضل لتغيير الوزن على المدى الطويل.
وقال بينكاي ليو، الباحث الرئيسي في الدراسة: "إن دراستنا تتجاوز السؤال البسيط، هل تتناول الكربوهيدرات أم لا؟"، موضحًا أنها "تشرح النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وتقدم نظرة دقيقة حول كيفية تأثير تركيبة هذه الأنظمة الغذائية على الصحة على مدار سنوات، وليس فقط أسابيع أو أشهر".
فيما استخدم الباحثون بيانات من ثلاث دراسات أميركية كبيرة ومستمرة، حيث قاموا بتحليل الأنظمة الغذائية والأوزان لـ 123332 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة بين العامين 1986 و2018. وكان متوسط عمر المشاركين 45 عامًا؛ 83.8 % منهم إناث. قدم كل مشارك تقارير ذاتية عن نظامه الغذائي وأوزانه كل أربع سنوات.
5 فئات من الأنظمة الغذائية
سجل الباحثون الأنظمة الغذائية للمشاركين بناءً على مدى التزامهم بخمس فئات من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات LCDهي: نظام إجمالي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات TLCD، الذي أكد على تناول كميات أقل من الكربوهيدرات بشكل عام؛ ونظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعتمد على الحيوانات ALCD، مع التركيز على البروتينات والدهون الحيوانية؛ واتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعتمد على الخضراوات VLCD، مع التركيز على البروتينات والدهون النباتية؛ واتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات HLCD الذي يركز على البروتينات النباتية والدهون الصحية وتقليل الكربوهيدرات المكررة؛ والنظام الغذائي غير الصحي منخفض الكربوهيدرات ULCD، الذي يركز على البروتينات الحيوانية والدهون غير الصحية والكربوهيدرات من المصادر غير الصحية مثل الخبز المعالج والحبوب.
نتائج متسقة إلى حد كبير
ابتكر الباحثون درجة LCD، تتراوح بين صفر إلى 30، وتشير الدرجة الأعلى إلى التزام أكبر بالنظام الغذائي المعطى. وكانت النتيجة الأولية للاهتمام هي التغييرات في النتيجة لمدة أربع سنوات، والتي تم حسابها عن طريق طرح الدرجات في بداية كل فترة أربع سنوات من النتيجة في نهاية فترة الأربع سنوات. لقد فعلوا الشيء نفسه فيما يتعلق بتغيير وزن المشاركين.
اكتشف الباحثون، أن النتائج عبر مجموعات الدراسة الثلاث كانت متسقة إلى حد كبير: زيادة درجات TLCD وALCD وULCD ارتبطت بزيادة الوزن وزيادة درجة HLCD ارتبطت بزيادة أقل في الوزن. وكانت هذه الارتباطات أكثر وضوحا لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة و/أو الأقل نشاطًا بدنيًا. كانت نتائج VLCD غامضة عبر المشاركين. وفي NHSII، ارتبط التغيير بمزيد من الالتزام بـ VLCD بشكل كبير مع زيادة أقل في الوزن.
دور حاسم في تغيير الوزن
تشير هذه النتائج إلى أن جودة الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تلعب دورًا حاسمًا في تغيير الوزن على المدى الطويل. لكن ما تزال تلك الأنظمة الغذائية التي ركزت على البروتين والدهون والكربوهيدرات عالية الجودة من الحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة النباتية ارتبطت بزيادة أقل في الوزن.
وقال تشي سون، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة: "إن الفكرة الرئيسية هي أنه ليست كل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات متساوية عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن على المدى الطويل"، شارحًا أنه "يمكن أن تؤدي النتائج التي تم التوصل إليها إلى تغيير الطريقة التي نفكر بها في الأنظمة الغذائية الشائعة منخفضة الكربوهيدرات، وتشير إلى أن مبادرات الصحة العامة يجب أن تستمر في تعزيز الأنماط الغذائية التي تركز على الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم". -(العربية نت)

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