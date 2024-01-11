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علماء يكشفون إمكانية تأثير الضوء فوق البنفسجي ضد كورونا

1/11/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتشف العلماء كيفية "تعطيل" جزيئات الفيروسات التاجية المعدية، مثل "كوفيد-19" باستخدام الضوء فوق البنفسجي، ما يمكن أن يساعد على تطوير طرق لتطهير الأماكن العامة.

ودرس باحثون من جامعة ساوثهامبتون كيف يمكن لضوء الليزر فوق البنفسجي أن يستهدف النواة الجينية للفيروس بالإضافة إلى بروتينات سبايك البارزة، وكلاهما ضروري للعدوى.


وقال متحدث باسم الجامعة: "باستخدام ليزر متخصص فوق البنفسجي بطولين موجيين مختلفين، تمكن العلماء من تحديد كيفية تحلل كل مكون فيروسي تحت الضوء الساطع. لقد وجدوا أن المادة الجينومية كانت حساسة للغاية للتحلل وفقدت طفرات البروتين قدرتها على الارتباط بالخلايا البشرية".

وأوضح البروفيسور سوميت ماهاجان، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة ACS Photonics، أن استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية للتطهير يمكن أن يكون مفيدا عندما لا تكون طرق التعطيل التقليدية القائمة على السائل مناسبة.

وأضاف أن فيروس Sars-CoV-2 الذي تسبب في عدوى "كوفيد-19"، كان من بين أكبر الجينومات لفيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA)، ما يجعله حساسا بشكل خاص للضرر الجيني.

وشرح البروفيسور ماهاجان: "إن التعطيل الخفيف للفيروسات المحمولة جوا يوفر أداة متعددة الاستخدامات لتطهير مساحاتنا العامة ومعداتنا الحساسة التي قد يكون من الصعب تطهيرها بالطرق التقليدية. والآن نحن نفهم الحساسية التفاضلية للمكونات الجزيئية في الفيروسات لتعطيل الضوء، وهذا يفتح إمكانية وجود تكنولوجيا تطهير مضبوطة بدقة". RT

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