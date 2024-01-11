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رُسُوم وطَلَل.. عمل مسرحي سعودي إبداعي بمهرجان الكُتّاب والقُراء

1/11/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بأداء رائع، وإبداع غير مسبوق، وتصفيق حار من الحضور الواسع، عُرضت مسرحية "رُسُوم وطَلَل.. جغرافيا القصيدة"، وهي أضخم عرض مسرحي غنائي يقتفي آثار شعراء العرب، في "مهرجان الكُتّاب والقُراء"، في نسخته الثانية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، على المسرح الرئيس بمركز الأمير سلطان الحضاري، وهي من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي صالح زمانان، وإخراج صبحي يوسف.
وفي قالب إبداعي مبتكر، يأخذ فريق عمل المسرحية الذي يتجاوز 300 شخص، و55 راقصا، الجمهور في رحلة ثقافية شعرية تاريخية ممتعة بلغة بسيطة تناسب الجميع، وتحكي تنافس مجموعة من الشبان يقودهم "طَلَل"، ومجموعة من الشابات تقودهن "رُسُوم"، على إتمام خارطة ما، ويتتبع الشبان في رحلتهم جزءا كبيرا من سيرة المكان الجغرافي في شعر ما قبل الإسلام، وعصر صدر الإسلام، الذي وردت فيه الأماكن والأطلال التي تقع في أنحاء الجزيرة العربية التي تمثلها السعودية اليوم.
وتُقدم المسرحية رؤية إبداعية مستوحاة من التراث الشعري العربي، لاستطلاع جغرافية المملكة العربية السعودية، وتقاطعها مع المواقع التي وردت على ألسنة الشعراء، لإخراجها في حلة مسرحية غنائية معاصرة، تمنح الجمهور تجربة فريدة في نوعها يعيشون خلالها فعاليات مستوحاة من أسماء الشعراء ومدنهم والفنون المعاصرة لها.
وتُسلط المسرحية الضوء على المكانة الحضارية الاستثنائية للمملكة العربية السعودية، والأماكن والمواقع السعودية التي عاش بها الشعراء العرب، أو وردت في قصائدهم، وتهدف إلى إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وإبراز المكانة الحضارية المهمة للجزيرة العربية، ودورها المؤثر في نشأة الشعر العربي ونهضته الكبرى التي جعلت من هذا الفن البديع ديوانا للعرب.
وقدمت المسرحية وجبة ثقافية وأدبية ومعرفية وترفيهية دسمة ومكتملة الأركان والعناصر، وخرج الجمهور مشبعا بجماليتها، وتأتي ضمن فعاليات المهرجان التي تشمل مسرحيات وعروضا حية للفنون الأدائية في منطقة عسير، والحفلات الغنائية.

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