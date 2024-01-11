Thursday, 11 January 2024 10:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأوقاف: خيام جديدة وبوفيه مفتوح للحجاج الأردنيين

1/11/2024 4:27:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الخميس، إنه جرى تقديم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي.

وأضاف الخلايلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج“الوكيل” الذي يذاع على أثير راديو“هلا”، أن عدد الحجاج الأردنيين للعام الجاري سيكون 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج لعرب الـ48.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة استكملت الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت 80% من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، لكن الوزارة ترى أن تكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.

وأردف وزير الأوقاف أن كثيرا من المعوقات التي كانت في الأعوام السابقة حاولت الوزارة تجاوزها في هذا العام.

وبيّن الخلايلة، أن موسم الحج هذا العام سيكون فيه نوع مميز وجديد من الخيم تستخدم للمرة الأولى، إلى جانب خدمات التكييف المميزة داخلها، مستدركا أن الوزارة تبذل كل جهد للحصول على خدمة جيدة للحجاج الأردنيين.

وأكد وزير الأوقاف، وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد الحجاج الكبير، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.

وبحسب الخلايلة، فإن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، ومكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.

ويبتعد سكن الحجاج الأردنيين عن بلاط الحرم المكي نحو 1500 متر، وسيكون موزعا بين فنادق 3 و4 نجوم، في حين تبتعد فنادق الـ5 نجوم نحو 2000 متر عن بلاط الحرم، وفقا للخلايلة.

وتوقع وزير الأوقاف، أن تكون تكلفة الحج للعام الحالي نحو 3200 دينار أردني، وهي التكلفة ذاتها للحج في العام الماضي، على الرغم من التطور في الخدمات هذا العام.

واستكملت وزارة الأوقاف، استئجار المساكن ومخيمات الحجاج والاتفاق مع شركات النقل وترتيبات الطعام والشراب، فيما سيكون في كل خيمة“بوفيه مفتوح” من أجل تناول وجبات الطعام للحجاج الأردنيين، على ما ذكر وزير الأوقاف.

وكان وزير الأوقاف الخلايلة وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج لعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ48.

MENAFN11012024000072011014ID1107708151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث