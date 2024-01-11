المياه والأمن العام: ضبط حفارة مخالفة في سحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام من الادارة الملكية لحماية البيئة ضبطت حفارة مخالفة في منطقة سحاب / رجم الشامي داخل احدى المزارع ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة .
وبالتفاصيل بينت سلطة المياه انه بناء على معلومات من مديرية الامن العام تم تنسيق حملة امنية وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.
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