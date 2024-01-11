الجيش ينفي استدعاء متقاعدي الاحتياط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نفى مصدر عسكري
مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الخميس،
ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء متقاعدي القوات المسلحة
الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم ضمن مدة خدمة الاحتياط بعد التقاعد.
وشدد المصدر على
ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات، مؤكداً
أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار
بهذا الشأن.
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