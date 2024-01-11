كاتب إسرائيلي:“حدودنا ستمتد وسنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”- (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدود إسرائيل من لبنان إلى السعودية، التي وصفها بالصحراء الكبرى، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.وفي مقطع الفيديو، قال ليبكين في تصريحات إعلامية:“أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من لبنان إلى الصحراء الكبرى أي المملكة العربية السعودية، ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات”.



وأضاف“الموجودون على الجانب الآخر من الفرات هم أصدقاؤنا الأكراد.. إذا لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقا إلى مظلة حماية إسرائيل وبعد ذلك أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”، على حد زعمه.





وأثار مقطع الفيديو غضب رواد منصة“إكس”، وسخريتهم أيضا، حيث علق أحدهم قائلا:“عشم إبليس في الجنة”، وأضاف آخر:“نهاية المطاف هي زوالكم من على وجه الأرض وقد بدأت البشاير”، فيما رأى البعض أن“هذا حلمهم المزعوم من البداية”.وكتب معلق” مابعد غزة وحزب الله لن يكون صعبا أمام إسرائيل، السعودية ومصر وسوريا ولبنان والأردن لن يشكلوا صعوبه لأن إسرائيل تستطيع إسقاط الانظمة في هذه الدول بسهوله والسيطره على اراضيها سهل بعد نشر ثقافة التطبيع والقبول باسرائيل لن يقاومها أحد كما تقاوم غزة وحزب الله”.وتشير عبارة إسرائيل الكبرى” أو“أرض إسرائيل الكاملة” لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للكتب المقدسة عندهم.ووفقاً لوثيقة تدعى وثيقة ينون للصحافي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون، تحمل عنوان“الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”، والتي تستند إلى رؤية مؤسس الصهيونية ثيودور هيرتزل، فإن إسرائيل ستضم أجزاء واسعة من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر والسعودية، وستنشئ عددا من الدول الوكيلة لضمان تفوقها في المنطقة.-(وكالات)