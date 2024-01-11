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تركيا تعلن توقيف 10 مطلوبين بغسيل أموال واحتيال من 6 دول (فيديو)

1/11/2024 4:26:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الخميس، توقيف 10 أشخاص في مدينة اسطنبول، صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 6 دول.
وقال الوزير إن الدول الـ 6 هي إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والصين وأوزبكستان وسويسرا، موضحا أن المتهمين الـ 10 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-30" التي نفذتها مديرية أمن اسطنبول.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم مختلفة، منها غسيل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.

وكانت الشرطة التركية كثفت في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التركية اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، مطلع يناير الجاري، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا. RT

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