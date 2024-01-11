تركيا تعلن توقيف 10 مطلوبين بغسيل أموال واحتيال من 6 دول (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الخميس، توقيف 10 أشخاص في مدينة اسطنبول، صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 6 دول.
وقال الوزير إن الدول الـ 6 هي إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والصين وأوزبكستان وسويسرا، موضحا أن المتهمين الـ 10 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-30" التي نفذتها مديرية أمن اسطنبول.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم مختلفة، منها غسيل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.
وكانت الشرطة التركية كثفت في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التركية اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، مطلع يناير الجاري، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا. RT
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