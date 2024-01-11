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الاستخبارات الأمريكية تحذر من تنفيذ حزب الله هجمات في بلادها

1/11/2024 4:26:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذروا من خطر قيام حزب الله "بمهاجمة الولايات المتحدة".

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وقال مسؤولان استخباراتيان إن "قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك تنظيم داعش".

كما أفاد مسؤولون مطلعون بأن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير إلى "تزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أمريكا نفسها"، كاشفين أن "بيانات الاستخبارات تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج".

وقال أحد المسؤولين: "يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها... لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما"، مشددا على أنه "أمر يدعو إلى القلق".

ورفض المسؤولون تقديم تفاصيل عن النوع المحدد للهجمات التي يمكن أن يقوم بها "حزب الله"، لكنهم قالوا إن "حزب الله لديه قدرات لا تمتلكها الجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة".

ولفت إلى أن "أفرادا استلهموا تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، ولكنهم ليسوا على صلة مباشرة بعضوية تلك الجماعات الإرهابية، نفذوا هجمات منفردة في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن حزب الله لديه شبكة دولية موسعة من شأنها أن تسمح له باستخدام نشطائه لتنفيذ هجوم في الولايات المتحدة".

وكشف أحد المسؤولين أن وزارة الخارجية عززت إجراءات الأمن في السفارة الأمريكية في بيروت في الأسابيع الأخيرة لمنع أي هجوم على الدبلوماسيين المقيمين في لبنان.

وقال أندرو تابلر، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للمشاركة في سوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن "هذه الميليشيات الإيرانية تقصف الولايات المتحدة في شرق سوريا والعراق. من المثير للاهتمام أن كل هذا يحدث في الخلفية وأن الناس يركزون على مسرح غزة، لكن الحرب في الواقع أكبر بكثير من ذلك". RT

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