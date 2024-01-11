دروز إسرائيل.. مواطنون من الدرجة الثانية ويقاتلون مع الاحتلال في غزة



فشل وليد جنبلاط في تحييد دروز إسرائيل عن المشاركة في الحرب ضد غزة، إذ وجه لهم نداءات ومراسلات على ألا يفعلوا.. في الوقت الذي ألقى شاعر الدرزي سليمان دغش يرثي حفيده الأول الذي قتل في حرب غزة، بكلمات "ألم يكن من العدالة أن أكون مكانك وأن تكون أنت مكاني"، كرمت وزارة الثقافة الفلسطينية منذ أعوام "دغش" باعتباره شاعراً فلسطينياً يستحق التكريم.. وهو اليوم يرثي حفيده ويتمنى لو أن يكون مكانه يقتل الشعب الفلسطيني.





من هم الدروز؟وهي طائفة باطنية ترى أن الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي السادس تناسخ فيه الإله، كما أن النبي شعيب عليه السلام هو شخصية مركزية في ديانتهم، وللدرزية معتقدات باطنية لا يعرفها إلا علماؤهم فهي خليط من الشيعة الإسماعيلية والفيثاغورثية والزرادشتية ومعتقدات أُخر.



يشكل الدروز في إسرائيل نسبة 1.5% من تعداد السكان، و7.5% من عرب الداخل، إذ يبلغ عددهم 150 ألف درزي منتشرين في شمال الأراضي المحتلة الجليل بنسبة تتجاوز 81%، في حين يتركز البقية في الكرمل قرب حيفا.



دعم مبكر لإسرائيل

بحلول عام 1922 كان في فلسطين أكثر من 7617 درزياً، يقطنون في شمال الأراضي المحتلة، لم يكن للدروز علاقة طيبة بالدولة العثمانية، إذ أيدوا كثيراً من التمردات، بل قاد دروز جبل الشوف أحد أبرز التمردات في تاريخ الدولة العثمانية وهو تمرد المعنيين.



في حرب النكبة عام 1948م قاد فوزي القاوقجي جيش الإنقاذ السوري، حشد القاوقجي كتيبة "الحسين" و"القادسية" من الدروز، وقد بلغ عدد قوات الكتيبتين 360 جندياً، واستقرت في "شفا عمرو"، هاجمت القوات الدرزية التابعة للقاوقجي المستوطنات اليهودية، إلا أن قائد الكتيبة شكيب وهاب أبرم اتفاقاً مع الهاغانا للانسحاب. ليفر كثير من جنود المعركة إلى عدوهم إسرائيل ليشكلوا نواة الملتحقين من الدروز بجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي حرب 1948م انحازوا لليهود مع عدم الانخراط الفعلي في الحرب، فلم يجبر الدروز على ترك قراهم كما فعل بالعرب المسلمين، كما في كفرياسيف وإعبلين وشفا عمرو، وفي 1949م تم تأسيس وحدة الأقليات من الدروز والشركس والبدو وتسليحها بأسلحة خفيفة لمنع عودة الفلسطينيين المهجرين من قراهم إلى بلداتهم تسللاً. فيما عرف بـ"حلف الدم" الذي شرعن وجوده ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي، دم الدروز مقابل الأمان من دولة الاحتلال.



التحول من صاحب أرض إلى مرتزق

يشدد الدرزي على انتمائه "الدرزي" و"الإسرائيلي"؛ إذ يعتبر من يرون أنفسهم "فلسطينيين" أقلية، في عام 1957 اعتبرت إسرائيل الدرزية ديانة مختلفة لا تنتمي للديانة الإسلامية، وعرف الدروز كجماعة عرقية ودينية متميزة، أي بشكل رسمي أسست "الدرزية الصهيونية"، وقد خصصت مناهج خاصة للتعليم الديني في المدارس للدروز، وذلك بعد اتفاق أبرم بين إسرائيل وزعيم الطائفة الدرزية عام 1956م.



تحقيقياً لتحالف الدم إذ يعطي الدروز لدولة الاحتلال دمهم ويحصلون على الأمان تأسست وحدة "السيف" في جيش الاحتلال عام 1974م وهي مشكلة من أقلية الدروز، بحسب بيانات جيش الاحتلال، فإن 83% من الشباب الدرزي قضى خدمته الإجبارية في جيش الاحتلال، وقدم الدروز أكثر من 369 قتيلاً دعماً للاحتلال الإسرائيلي منذ 1948 وحتى 2010، ومنذ 7 أكتوبر الماضي قتل أكثر من 7 دروز وهم يشاركون الإبادة الجماعية في غزة.



احتج الدروز على التمييز تجاههم داخل الجيش الإسرائيلي وعدم ترقيتهم وتوليهم أماكن حساسة داخل الجيش، والنظر إليهم بنوع من الريبة والشك، إلى أن ساهم نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع غادي أيزنكوت في السماح لهم بالترقية، وحل وحدة "السيف" مع بقاء بعض المحظورات بعدم إشراكهم في سلاح الطيران.



وقد قاد طبقاً لهذه القرارات تولي ثلاثة للشؤون الفلسطينية دروز آخرهم هو غسان عليان، منسقاً لشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الأمن الإسرائيلية خلفاً للدرزي كميل أبو ركن. بل قاد درزي لواء غولاني في حرب 2014 وأصيب على يد ضربات المقاومة.



وقد تولى مجلي وهبي رئاسة الكنيست بالإنابة في فبراير 2007، إذ كان عضواً في الكنيست عن حزب كاديما، عند سفر داليا إيتسيك رئيس المجلس، تولى وهبي المنصب بالإنابة لفترة وجيزة، إذ يكون هو الوحيد الذي تولى هذا المنصب من غير اليهود.



إلا أن التمييز بقي في مستويات أخرى، فقد شكلت الكتيبة العسكرية 299 في شمال الأراضي المحتلة والتي يشكل الدروز 70% منها؛ إذ يقومون بتمشيط المنطقة باستمرار ويكونون في الصفوف الأمامية للنيران اللبنانية.



مواطنون من درجة ثانية

في 2018 احتج الدروز بسبب "قانون الدولة القومية"، وهو قانون يهودية إسرائيل، إذ اعتبره الدروز تهديداً مباشراً لهم وإقصاء، وقد قاد هذا الحراك الضباط من الدروز، كما أقلقهم من تخفيض اعتبار اللغة العربية لغة رسمية ثانية في البلاد إلى لغة ذات طبيعة خاصة.



أنهى نتنياهو اجتماعاً معهم عندما قال أحد الحضور: "إسرائيل دولة عنصرية تجاهنا". لا ينظر الدرزي الإسرائيلي إلى هويته العربية باعتبارها هوية سياسية وطنية، بل هوية تنبع من التمايز عن اليهود عن اللغة العربية المشتركة للطائفة حول العالم، عن خلفية اجتماعية وثقافية مشتركة.



وفي مراسم تشييع أحد القتلى الدروز الذين شاركوا في حرب غزة "عملية طوفان الأقصى" ؛ قال الرئيس الروحي للطائفة الشيخ موفق طريف خلال مراسم الجنازة: "ألا يستحق أصدقاء ومعارف عدي العمل وبناء منزل في بيت جن من دون تدخل، من دول القلق بشأن صدور أوامر وفرض غرامات؟".



إلى جوار التهميش فهناك فقط 44% من الدروز حاصلين على الثانوية العامة، وقليل منهم من استمر في تعليمه العالي بعدها، وهي أقل طائفة عربية موجودة في الداخل متعلمة، بل إن البنى التحتية والخدمات في قراهم الـ16 تكاد تكون منعدمة، فشبكة الكهرباء هي الأضعف، كما أن طائفة الدروز الإسرائيليين صاحبة أقل معدل نمو بعد مسيحيي الداخل، إذ يشكل نموهم 1.4% مقابل 1.7% لليهود و 2.5% للمسلمين من عرب الداخل.



وبالرغم من تقديمهم الخدمات لدولة الاحتلال، فيتم منعهم من البناء وعدم إعطائهم التصاريح اللازمة، ومعاملتهم كمواطنين درجة ثانية وربما ثالثة، مما دفعهم للبناء غير القانوني؛ إذ أصبح ثلث منازل الدروز غير مصرح بها، فإما يهدم البناء أو الغرامة المجحفة التي قد تتجاوز 150 ألف دولار، هذه الغرامة الكبيرة وذلك طبقاً لقانون "كامينيتس" لعام 2017 الذي شدد عقوبة البناء من دون تصاريح.



نحن الدروز نبني في قرانا فقط. والمشكلة هي أنه بدلاً من توسيع المنطقة التي يسمح لنا بالبناء فيها، كما هو الحال في المستوطنات اليهودية أو في المدن الكبرى، لا تقدم لنا السلطات أي حل آخر

* أشرف حلبي رياضي درزي إسرائيلي



أدت العنصرية ضد الدروز إلى ارتفاع نسبة الرافضين للتجنيد الإجباري إلى 60%. كما وحاول الدروز في سبتمبر/أيلول 2023 تقليد الصهاينة المستوطنين بالإعلان عن إنشاء 5 بؤر استيطانية وقولهم إنها تأتي ضمن دعوة بن غفير لتمديد الاستيطان، وذلك كحل بديل عن منع استصدار تصاريح البناء لهم. -عربي بوست